​Ministério Público acusa e manda arrestar bens de antigo autarca de Vinhais

O Ministério Público (MP) mandou arrestar bens do antigo presidente da Câmara de Vinhais. Américo Pereira está acusado de prevaricação, participação económica em negócio e de corrupção ativa.



O processo está relacionado com alegados crimes detetados no âmbito da venda de terrenos agrícolas à volta do Seminário de Vinhais, que envolve um valor de 4,7 milhões de euros.

O caso tem mais três arguidos: o reitor do antigo seminário, um empresário e a sociedade que este geria, estando todas as partes alegadamente envolvidas num negócio com terrenos do seminário.

De acordo com o despacho a que a agência Lusa teve acesso, em causa estão vários negócios celebrados entre 2006 e 2015.

Desta acusação, que segue agora para instrução a pedido do ex-autarca, consta também o nome do antigo reitor do seminário, acusado dos crimes de prevaricação, participação económica em negócio e abuso de confiança.

O Ministério Público conclui que "o reitor, com a atuação criminosa, reservou para si uma parte dos valores recebidos, assumindo-se como intermediário das negociações entre o seminário e a Câmara Municipal, de acordo com os interesses e vontades do empresário e do autarca".

Contactada pela Renascença, a Diocese de Bragança não se pronunciou sobre um processo ainda em curso.