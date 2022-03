Despiste de pesado de mercadorias em Mértola mata condutor

Um homem, de 58 anos, morreu hoje na sequência do despiste da viatura pesada de mercadorias que conduzia, numa rua na vila de Mértola, no distrito de Beja, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que, inicialmente, o condutor foi considerado ferido grave e foi acionado para o local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Mas a vítima acabou por falecer e o óbito foi declarado no local", acrescentou a fonte do CDOS, indicando que o corpo foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja.

Para esta ocorrência, cujo alerta foi dado às 9h06, foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros, GNR e INEM, que ativou também o helicóptero.