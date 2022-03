Há já 500 alunos ucranianos inscritos em escolas portuguesas

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, revelou esta segunda-feira que há cerca de 500 crianças e jovens ucranianas inscritas nas escolas portuguesas.

“O que temos registo, neste momento, é que formalmente já se inscreveram cerca de 500 crianças e jovens no nosso sistema educativo”, adianta o ministro, sublinhando que “as pessoas chegam e não vão logo à escola inscrever-se”.

“Precisam de um sítio para descansar, precisam de um sítio para viver e começam a procurar trabalho”, explica o ministro, acrescentando que só depois vão procurar as escolas.

“Agora estamos em articulação com o IEFP, Instituto de Segurança Social, neste trabalho conjunto de toda a administração pública, para que este processo possa ser o mais suave. E para que primeiro possamos receber as pessoas e fazer com que elas sintam a segurança aqui em Portugal”, assinala.

As crianças, serão integradas em turmas já existentes e passarão por um processo de imersão na língua portuguesa através de uma disciplina que se chama “português língua não materna” e depois, “paulatinamente, vão entrando no currículo”.

Brandão Rodrigues recordou ainda a reunião de ministros da Educação da União Europeia - na qual participou também o ministro da Educação da Ucrânia, onde se discutiram as preocupações sobre estas crianças.

O ministro disse que saíram do país 1,5 milhões de crianças, mas que permanecem no país mais seis milhões em idade escolar, pelo que a Ucrânia está a tentar reativar o sistema de ensino, seja presencialmente em zonas de não conflito, seja online em regiões sujeitas a ataques russos.

O ministro da Educação falava à margem da sessão que marca o lançamento do Ano europeu da Juventude, uma iniciativa que decorre na escola secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, e que conta também com a participação do secretário de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Rebelo.