Dois trabalhadores morrem na barragem do Fratel

Dois trabalhadores morreram esta segunda-feira num acidente na barragem do Fratel, em Nisa, no distrito de Portalegre, confirmou à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Os operários, de 25 e 48 anos, sofreram uma queda quando realizavam trabalhos de manutenção.

O alerta foi dado pelas 10h58.

Nas operações de resgate estiveram envolvidos 29 operacionais, apoiados por nove viaturas.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

[em atualização]