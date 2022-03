Mau tempo: Proteção Civil regista 96 ocorrências em Portugal continental

A maioria das ocorrências foi registada nos distritos "mais a sul" do território continental português, em que Faro é o mais afetado, destacando-se ainda Beja e Lisboa, com nove ocorrências cada, e Setúbal, com oito, de acordo com o balanço da ANEPC até às 17:00.

"Até às 17:00 do dia de hoje, tivemos o registo de 96 ocorrências, sobretudo mais localizadas no distrito de Faro, com 61 destas 96 ocorrências, e estão relacionadas com quedas de árvores, inundações, limpeza de via e quedas de estruturas", afirmou José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A Proteção Civil prevê atualizar esse balanço com dados das próximas horas, já que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os avisos amarelos relacionados com o mau tempo vigoraram até às 18:00 de hoje, pelo que se prevê uma melhoria da situação meteorologia a partir desta hora.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Beja estiveram hoje sob aviso amarelo, entre as 12:00 e as 18:00, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, no dia em que começa a Primavera, de acordo com o IPMA.

O IPMA colocou os sete distritos com aviso devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e que poderão ser ocasionalmente de granizo.

Os distritos de Faro e Beja estiveram ainda sob aviso amarelo, entre as 08:00 e as 15:00, por causa do vento forte de sueste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Esta previsão de chuva acontece no dia em que arranca a Primavera, às 15:33 em Portugal Continental e na Madeira, e às 14:33 nos Açores. .