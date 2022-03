Incêndio destrói por completo bar junto ao rio Vez em Arcos de Valdevez

Um incêndio destruiu este domingo por completo um bar situado junto ao rio Vez, no lugar de Pugido, na freguesia de Gondoriz, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, disse o comandante dos bombeiros locais.

Contactado pela agência Lusa, Filipe Guimarães adiantou que "o alerta foi dado cerca das 07:13 e que quando os bombeiros chegaram ao local o equipamento, em madeira, estava totalmente tomado pelas chamas".

"A destruição é total", sublinhou, adiantando serem desconhecidas as causas que originaram o incêndio no bar que opera "durante todo o ano".

"É um bar muito frequentado", destacou.

Filipe Guimarães disse ter sido acionada a Polícia Judiciária (PJ) para investigar as causas do incêndio que causou apenas danos materiais.

"É estranha a rapidez com que o bar ficou todo tomado pelas chamas. Apesar do equipamento ser revestido a madeira, parte da estrutura é revestida em metal. É estranho em tão poucos minutos ficar todo tomado pelo fogo", disse.

O comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez referiu que o proprietário foi contactado pela empresa responsável pelo sistema de alarme a avisar para um alerta para intrusão".

"O proprietário, que mora a 500 metros do bar, recorreu ao sistema de videovigilância, mas não detetou nada no interior do bar. Passados uns minutos, através das imagens, viu fumo e depois foi tudo muito rápido", adiantou Filipe Guimarães.

O incêndio foi dado como extinto cerca das 09:00.

Ao local compareceram 26 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Arcos de Valdevez, e a GNR.