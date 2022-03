Transplantes de rins em simultâneo no Porto e em Lisboa após "troca" de dadores

Um paciente do Curry Cabral, em Lisboa, recebeu hoje um rim doado inicialmente a um do Hospital de Santo António, enquanto ao doente do Porto foi implantado o órgão colhido na capital, descreveu um dos responsáveis pelas intervenções.

Em causa está uma prática chamada "doação renal cruzada" e duas intervenções que decorreram em simultâneo.

Em Lisboa, o caso junta um pai que necessitava de um rim e uma filha disposta a doar, mas os dois não eram compatíveis. Já no Porto, o marido receberia o rim da mulher, mas esta teve igual infelicidade no que diz respeito à compatibilidade.

"Graças ao programa nacional de doação cruzada foi possível cruzar estes dois dadores [filha de Lisboa e mulher do Porto] e os dois recetores [pai de Lisboa e marido do Porto] e realizar as duas intervenções", explicou à agência Lusa o diretor do gabinete coordenador de colheita e transplantação do Hospital de São José, Fernando Rodrigues.

As cirurgias -- quatro no total, duas para colheita dos órgãos e duas para implantação -- decorreram ao longo do dia de hoje. Cerca das 19:00, dadores e recetores encontravam-se bem, garantiram à Lusa fontes quer do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), ao qual pertence o Hospital Curry Cabral, quer do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), que integra o Santo António.

O transporte dos órgãos foi feito pela brigada de trânsito da Guarda Nacional Republicana.

A realização destes dois transplantes foi possível graças ao Programa Nacional de Doação Renal Cruzada (PNDRC) que é utilizado no caso de pessoas que precisem de um transplante e têm um dador vivo que não é compatível.

Assim, recorrendo a uma base de dados que contém outros pares incompatíveis, procura-se encontrar um dador compatível para cada caso.

Se o sistema encontrar uma combinação possível, podem acontecer dois ou mais transplantes em simultâneo através da "troca" de rins entre os vários pares participantes.