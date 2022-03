Associação de Discotecas. Agressões a polícias resulta da falta de estratégia de segurança na noite

O presidente da Associação de Discotecas Nacional (ADN) considerou, este sábado, que as violentas agressões cometidas contra quatro polícias no exterior de uma discoteca em Lisboa são o "resultado de uma ausência de estratégia quanto à segurança na noite".

Em declarações à agência Lusa, José Gouveia salientou que a ADN "tem vindo a alertar o poder central e o poder local (Câmara Municipal de Lisboa) para "a ausência de estratégia de segurança" com vista a um "policiamento da zona" de diversão noturna.

O presidente da ADN referiu que as agressões violentas ocorreram cerca das 06h30, numa altura em que as discotecas encerram e existe maior fluxo de pessoas sob o efeito do álcool na via pública, neste caso na 24 de julho, em Lisboa.

Embora os agredidos tenham sido polícias, José Gouveia notou que não estavam fardados e que possivelmente os agressores não se aperceberam disso, insistindo que é necessário a noite de Lisboa ter um policiamento com polícias fardados, armados e em serviço, por forma a dissuadir eventuais atos de agressão à saída das discotecas.