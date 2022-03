Pandemia com impacto reduzido na mortalidade, indica DGS

Portugal regista uma mortalidade dentro dos valores esperados para esta altura do ano, o que revela um impacto reduzido da Covid-19 neste indicador, adianta o novo relatório sobre a situação epidemiológica divulgado esta sexta-feira.

"A mortalidade por todas as causas encontra-se dentro dos valores esperados para a época do ano, o que indica um reduzido impacto da pandemia na mortalidade", refere o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) que substituiu o relatório das "linhas vermelhas" que foi divulgado nas últimas 50 semanas.

A DGS justifica esta alteração com a "redução da gravidade e impacto da pandemia, assim como pela necessidade de adaptação dos anteriores indicadores a uma fase onde as revisões das medidas de controlo da pandemia não se preveem tão frequentes".