Há falta de vagas para crianças ucranianas até aos 5 anos

Faltam vagas para as crianças ucranianas, dos 0 aos 5 anos de idade, que chegam a Portugal com o estatuto de refugiadas.

Mas, apesar de não existirem vagas nas IPSS´s, já com a capacidade máxima permitida por lei, a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista, entende que há solução e, neste contexto, enviou uma missiva ao Ministério da Segurança Social e ao Ministério da Educação com uma proposta que passa por integrar as crianças em creches e jardins de infância privados.

“Nós pensamos em contactar diretamente a Segurança Social e dizer que há muitos estabelecimentos privados, muitas creches privadas e jardins de infância privados que ainda têm vagas neste momento e, como tal, podem ajudar a integrar estas crianças ucranianas que chegam agora ao nosso país”, explica à Renascença.

Susana Batista diz que a associação a que preside pode “colaborar, por isso, é uma questão de realmente falarem connosco de uma forma centralizada, para tentar perceber onde é que há necessidades e conseguirmos também aqui dar o nosso apoio e integrar estas crianças dentro das creches privadas”.