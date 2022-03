Combustíveis. Governo mantém desconto no ISP, apesar de previsão de descida dos preços

O Governo mantém desconto no impostos sobre produtos petrolíferos (ISP), apesar de previsão de descida dos preços dos combustíveis na próxima semana, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

Para a próxima semana, o executivo estima uma "queda nos preços dos combustíveis na ordem dos 17 cêntimos por litro de gasóleo e 13 cêntimos por litro de gasolina".



"Tal deveria resultar numa redução da receita do IVA que conduziria a um ajustamento das taxas unitárias do ISP em 2,6 cêntimos, no caso do gasóleo, e 2 cêntimos no caso da gasolina, de acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias", mas o Governo vai abrir mão destes valores e manter o desconto, por via do ISP.

"Face às circunstâncias de incerteza da evolução da conjuntura bem como a expectativa de respostas coordenadas a nível europeu - e ainda que na próxima semana seja expectável a redução acentuada do preço dos combustíveis - não será feita esta semana a correspondente atualização de ISP, mantendo-se o desconto temporário do ISP de 3,4 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na próxima semana com os correspondentes ajustamentos."







[em atualização]