"Diminuição gradual" das poeiras do Saara a partir de hoje

As poeiras oriundas do Norte de África, que nos últimos dias têm afetado o território continental, vão começar a dissipar-se gradualmente a partir desta quinta-feira.

À Renascença, o meteorologista Bruno Café explica que o fenómeno vai começar a diminuir gradualmente graças ao vento que se tem feito sentir, mas sobretudo porque a tempestade que provocou este fenómeno já não se faz sentir,

“Hoje já haverá uma diminuição gradual das poeiras em suspensão. Ainda se mantém aqui na circulação da expressão Célia sobre o Norte de África, mas a tendência é que com menos tempestade sobre o deserto do Saara - a fonte - começa a haver menos poeiras”, explica o meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera.

Acrescenta ainda que ao longo do dia de hoje haverá uma “diminuição gradual das poeiras”, prevendo-se que na sexta-feira se registe “algo mais residual”.

Segundo o IPMA, além de causarem alterações na cor do céu, estas poeiras podem ter “implicações na qualidade do ar e possíveis impactos na saúde”.

Enquanto se mantiver esta situação, a Direção-Geral de Saúde recomenda às pessoas mais suscetíveis à fraca qualidade do ar que fiquem dentro dos edifícios e, se possível, de janelas fechadas.

As tempestades de areia são frequentes no deserto do Saara, mas habitualmente não têm correntes de ar que as possam movimentar. Neste caso, foram trazidas para o continente europeu pela depressão Célia.