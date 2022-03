Conselho Superior da Magistratura será responsável por “situação catastrófica” no Tribunais da Relação

O novo presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, o desembargador Jorge Loureiro, alertou para a grave falta de magistrados nestes tribunais, a discriminação em relação à 1ª instância, falta de assessoria e de incentivos à carreira administrativa.



No discurso de posse como novo Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Loureiro apelou a todos ao cumprimento de julgamentos eficazes, em tempo oportuno e de qualidade e fez as contas ao problema de falta de juízes Desembargadores neste tribunal.

“Neste exato momento estão aqui colocados 53 desembargadores, número já de si aquém do referenciado limite mínimo de 57. Até agosto de 2022, dois desembargadores jubilarão, outro será promovido ao Supremo e dois outros regressarão das comissões de serviço em que se encontram, passando para 50 o número de Desembargadores aqui colocados” explicando que desses 50, só 38 estarão em exercício pleno de funções de relatores e adjuntos.

Depois, dirigindo-se diretamente a Henrique Araújo, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e por inerência do Conselho Superior da Magistratura (CSM) afirma, “não é possível manter indefinidamente e sem horizonte esse acréscimo de esforço num grupo profissional com idade média avançada e que se encontra exaurido por um percurso profissional muito intenso e de elevado desgaste.”

Impõe-se, segundo o novo presidente do tribunal da Relação, que seja “imediatamente anunciada a abertura do 11º concurso curricular de acesso Às Relações, com um número de vagas não inferior a 50”.