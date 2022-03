Camionetas reúnem-se em Porto de Mós após cancelarem marcha para Lisboa

Cerca de 400 motoristas de transporte pesado de mercadorias vão reunir-se esta quinta-feira em Porto de Mós (Leiria), depois de ter sido cancelada a marcha lenta marcada para Lisboa, para protestar contra a subida dos preços dos combustíveis.

"Vão sair daqui [Carregado] por volta das 21h00, vão sair escoltados pelas autoridades. Tudo controlado e negociado", disse o porta-voz da plataforma "Sobrevivência do Setor", Paulo Paiva, à RTP.

Paulo Paiva adiantou que a marcha lenta que iria ocorrer às 17h00 ficou sem efeito, porque os motoristas tiveram acesso "às medidas que o Governo vai adotar para poder mitigar os custos".

"Entretanto, os motoristas viram que pelo menos uma das medidas que era imperativa que era a questão do IVA e a redução das portagens da classe 4 para a classe 2 não foram atendidas e a plataforma resolveu manter o protesto, saindo ao encontro de outros empresários do setor na zona centro nomeadamente em Porto de Mós", afirmou.

Cerca de 50 motoristas de transporte pesado de mercadorias estavam preparados para sair às 17h00 do Carregado rumo a Lisboa em marcha lenta.

Segundo disse à Lusa o porta-voz da plataforma "Sobrevivência do Setor", Paulo Paiva, esta é a segunda marcha dos camionistas que ocorrerá "dentro dos limites legais de velocidade", depois de uma outra semelhante realizada na terça-feira.

Os camiões deviam ter saído às 17h00 do Parque Tir do Carregado, município de Alenquer, rumo a Lisboa.

A plataforma foi criada através do Whatsapp esta semana por empresários do setor que organizaram um protesto na segunda-feira, no qual cerca de 40 empresários e motoristas do setor participaram.

Já na terça-feira foi realizada uma marcha com partida do Carregado, mas os camiões não chegaram a entrar na segunda circular, em Lisboa, tendo sido barrados pela polícia, contou Paulo Paiva.

"Estamos aqui hoje a reivindicar as nossas causas, que, no fundo, partem da escalada do preço dos combustíveis, que nos torna impossível podermos trabalhar", disse à Lusa na segunda-feira o empresário Mário Nobre, que participou no protesto.

O empresário garantiu que este protesto não tem um fim definido e que apenas terminará quando houver "condições para trabalhar".

Mais de 200 empresários do setor do transporte de mercadorias acordaram no domingo a paralisação de 20% das suas frotas em protesto contra a subida dos preços dos combustíveis.

O encontro de domingo aconteceu um dia depois de uma reunião da Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), que admitiu que a solução para a sobrevivência das empresas de transporte de mercadorias, face à escalada do preço dos combustíveis, passa por um aumento das tarifas.

Os transportadores rodoviários de mercadorias não foram abrangidos pelas medidas anunciadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis e que incluem, designadamente, a subida do desconto no Autovoucher de cinco para 20 euros e o prolongamento por mais três meses do apoio dado a táxis e autocarros (pagando agora 30 cêntimos por litro de combustível, em vez dos atuais 10).