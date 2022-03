Produção automóvel mantém-se em queda

Em fevereiro, foram produzidos menos 16,5% dos veículos registados em igual período do ano passado. A esmagadora maioria, 97,2%, destinam-se à exportação.

Segundo a Associação Automóvel de Portugal, no segundo mês do ano foram produzidas no país 23.977 unidades.

Até ao final de fevereiro, saíram das fábricas nacionais 42.008 veículos, o que representa uma queda homóloga de 23,2%.

São números que confirmam o peso das exportações neste sector, numa altura em que a economia estava a recuperar da crise pandémica, sublinha a ACAP.

Em termos de destino, a Europa continua a liderar as exportações dos veículos fabricados em Portugal, fica com 95,2% da produção nacional. França lidera as vendas (25,7%), seguida pela Alemanha (14,2%), Itália (11,8%) e Espanha (11,2%).

Em fevereiro foram ainda montados em Portugal oito veículos pesados, todos de passageiros. Representa um decréscimo de 42,9%, face a igual mês do ano de 2021.