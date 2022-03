Explosão em prédio da Amadora fez já 39 desalojados

A explosão ocorrida na manhã desta quarta-feira num prédio do concelho da Amadora (Lisboa), deixou cerca de 39 pessoas desalojadas, atualizou à agência Lusa fonte da proteção civil municipal, que garantiu que todas encontraram soluções de habitabilidade.

"Temos cerca de 39 pessoas desalojadas. Oito foram realojadas e 31 ficaram em soluções familiares", disse o Comandante da Proteção Civil da Amadora, Luís Carvalho.

As pessoas desalojadas são moradoras do prédio n.º 7, onde ocorreu a explosão, e de "algumas frações do [prédio] n.º 9, que é o edifício adjacente e que não tem condições de habitabilidade".

Pelas 22h00, ainda se encontravam no local a proteção civil municipal, a polícia municipal, os bombeiros e as equipas sociais da Câmara Municipal e da Segurança Social, segundo Luís Carvalho.

"Os bombeiros estão a retirar elementos que estão em risco de queda na fachada. Temos a polícia municipal e a proteção civil as famílias do edifício n.º 5 e n.º 9 para poderem voltar as suas habitações", precisou.

Luís Carvalho disse ainda que o número de feridos mantém-se inalterado, referindo que o bombeiro que ficou em estado grave "foi operado, mas encontra-se estável e bem".