Aumento do custo de vida é "angustiante para famílias mais carenciadas"

Em menos de um mês a guerra na Ucrânia fez disparar o preço dos combustíveis que, num efeito ‘bola de neve’, está a causar a subida generalizada dos bens de consumo, a começar pelo mais básicos.

Em entrevista à Renascença, a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Jonet, diz que ainda não sentiram falhas no abastecimento. Como economista, antecipa “meses difíceis”, com os preços em alta a fazerem diluir rapidamente a recente subida do salário mínimo. Isabel Jonet diz que as dificuldades serão maiores para quem já hoje precisa de apoio, mas também para as instituições sociais que são o suporte de muitas famílias, porque vai haver mais procura e vão ter mais despesas. E deixa um conselho ao novo Governo que vier a tomar a posse: que ponha sempre as pessoas no centro das decisões. A guerra na Ucrânia veio agravar as previsões que já eram pessimistas relativamente à subida do custo de vida. O que é que a escalada do preço dos combustíveis, e dos bens de consumo em geral, significa para o Banco Alimentar contra a Fome? Há razões para alarme? Temos de ser muito realistas e encarar que qualquer acréscimo do custo de vida para as famílias mais carenciadas é muito angustiante. As pessoas vivem já com os orçamentos completamente esticados e, muitas vezes, não têm margem para qualquer tipo de folga. Estamos a falar de um acréscimo dos bens mais básicos de todos. A Ucrânia e a Rússia são o celeiro da Europa, e se aumentar o preço do trigo e do milho - para além do preço da energia, que já sabíamos que ia acontecer - tudo isso se vai repercutir e ter impacto seguro e certo na população em geral, mas esse impacto é muito maior na população que vive com orçamentos muito reduzidos e não tem qualquer elasticidade, porque tem de gerir todo o dinheiro que tem entre a habitação e a alimentação. E vamos ter também uma pressão pelo lado do preço da habitação, vai haver mais procura de casas para arrendar, até com os refugiados que estamos a acolher, que vão ter de ser inseridos corretamente no mercado de trabalho e precisar de casas para morar. Há aqui uma pressão por vários lados, e em simultâneo.

E a exigir várias respostas… A recente subida do salário mínimo nacional pode diluir-se rapidamente? Sim, porque se prevê a inflação como há anos que não havia, e porque são todos os preços que se antecipa que vão aumentar: seja o preço da carne, porque o gado é alimentado com cereais, seja o preço da energia, seja o preço dos combustíveis, seja até o preço dos bens mais básicos de todos. Se pensar, por exemplo, que o trigo faz parte das farinhas, do pão, das massas, de tudo, vai haver certamente um aumento dos bens básicos, e isto tem consequências maiores para as pessoas que já precisam de ajuda e que tinham, mais ou menos, as suas finanças controladas, dentro daquilo que é possível ter. E vai causar uma grande pressão no setor social, que vai uma vez mais ser chamado a intervir e prestar apoios, quando sabemos que ainda por cima temos um estado de emergência, estamos a acolher pessoas que vão ter de ser ajudadas por este setor social. Vai haver uma grande pressão, isso vai fazer com que aumentem os pedidos, e temos de estar cá para poder responder a todos estes pedidos. Se juntarmos à guerra a pandemia, que ainda não acabou, e até a seca, podemos estar, de facto, à beira de uma situação de emergência alimentar em Portugal? Certamente que vai haver necessidades de maiores apoios alimentares. Vai haver maior procura e as próprias instituições de solidariedade social vão ter uma pressão quando servem as refeições confecionadas, porque não prevejo rapidamente a revisão dos acordos com a Segurança Social, nos lares, nas creches e nas instituições que servem refeições, e as próprias instituições vão ter que enfrentar estes custos mais elevados. Foi o custo do acréscimo do salário mínimo - muitas vezes as instituições têm colaboradores com os salários mínimos -, e agora o acréscimo dos produtos. Isto nos próximos tempos não vai ser fácil para o setor social, e há aqui muito trabalho a fazer. Ainda por cima, o Governo ainda é de gestão, ainda não há um novo Governo nomeado. Há aqui muitas variáveis que com dificuldade se pode fazer uma previsão para os próximos tempos.

O BA ajuda milhares de portugueses através de cerca de 2.500 instituições particulares de solidariedade social (IPSS). Desde que a guerra começou têm recebido mais pedidos de ajuda? Temos recebido pedidos de ajuda para apoiar os refugiados e para as caravanas humanitárias que estão a ir para a Ucrânia. Aquilo que fizemos foi optar por só ajudar a integração e o acolhimento de refugiados em Portugal, e de direcionar para os Bancos Alimentares da Polónia, Hungria e Ucrânia o apoio que é dado através da Federação Europeia dos Bancos Alimentares. Portanto, todos os pedidos para refugiados só prestamos aqui através da rede das instituições e das respostas que estão a fazer para os acolher. Mas o Banco Alimentar associou-se à Plataforma We Help Ukraine? A entreajuda é fundadora. É uma instituição irmã do BA, e está a ajudar na conceção e desenvolvimento desta Plataforma. Uma vez mais estamos aqui quando houver quem precise, mas tentando congregar. Esta nossa determinação em lutar contra o desperdício e evitar sobreposições faz com que encaremos as plataformas informáticas como algo que nos permite potenciar os resultados, e através da Plataforma We Help Ukraine, queremos pôr em rede tudo aquilo que possa ser, para que se possa ajudar mais e melhor quem precisa de ajuda. O Banco Alimentar já está a sentir dificuldades em termos de abastecimento? Fala-se em escassez e até racionamento de bens nos supermercados. Como é que está a situação? Neste momento ainda não sentimos isso na prática, mas eu sou economista e sei bem o que é que as previsões dos consumidores têm como poder, e em breve vamos ter uma corrida aos produtos nos supermercados, até para fazer mais reservas em casa e evitar os preços que se antecipam acrescidos. Agora, já hoje assistimos a subidas de preços, não é só do combustível e da energia, mas de outros bens básicos que já vimos que a pouco e pouco estão a aumentar: os cereais de pequenos almoço já aumentaram, o pão já aumentou. E este acréscimo de preços vai continuar nos próximos tempos. O BA realizou, em finais de novembro, uma campanha de recolha de alimentos. É preciso agora reforçar esse apoio? Como é que se pode ajudar? Faremos uma nova campanha de recolha de alimentos no último fim de semana de maio, e contamos com os portugueses uma vez mais. Sabemos que vai haver mais pessoas que necessitam de ajuda, e as pessoas que habitualmente contribuem, elas próprias vão ter de enfrentar este acréscimo de preços, portanto, na altura logo veremos, mas o que antecipo é que vamos ter aqui uns meses difíceis para todos nós, e em especial para as pessoas mais carenciadas.



