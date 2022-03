​Portugal condenado a pagar 43 mil euros a pai de filha desaparecida

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou esta terça-feira o Estado português a pagar 43 mil euros, 26 mil a título de indemnização e 17 mil para despesas do processo, por ter falhado na investigação do desaparecimento de uma jovem que padecia de problemas psíquicos.



Em causa está uma ação intentada por Luís Armando Monteiro, residente em Valadares, e que acusou o Estado português de ter sido negligente na investigação do desaparecimento da sua filha, em fevereiro de 2006.

Antes de avançar para o tribunal europeu, Luís Armando Monteiro perdeu, em 2013, uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que considerou não haver fundamento para as alegações de negligência por parte das autoridades judiciárias portuguesas.

Esta visão dos factos é agora posta em causa pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que dá razão ao queixoso, considerando que o inquérito judicial ao desaparecimento da jovem não foi efetivo nem célere, violando assim a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.