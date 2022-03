Jovem encontrado morto junto à Boca do Inferno

O corpo de um jovem foi encontrado esta terça-feira de manhã junto à Boca do Inferno, no concelho de Cascais, avança a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



O alerta foi recebido pelas 7h50, através de populares que se encontravam nas proximidades, refere a AMN, em comunicado.

O corpo do jovem, com cerca de 25 anos, estava numa zona rochosa junto à Boca do Inferno e foi retirado pelos Bombeiros de Cascais.

Até ao momento, desconhecem-se “as causas que estiveram na origem do sucedido”, adianta a Autoridade Marítima Nacional.

No local estiveram elementos da Polícia Judiciária para efetuar as devidas diligências e foi contactado o Ministério Público.