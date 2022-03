Incêndio em armazém junto a zona residencial em Lisboa

Um incêndio deflagrou esta terça-feira ao início da tarde num armazém de pneus na zona de Telheiras, no Lumiar, confirmou à Renascença fonte dos Sapadores de Lisboa.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse à CMTV que "já não há perigo em relação às pessoas porque retirámos toda a gente".

O incêndio "está completamente controlado", declarou o autarca.

As chamas lavram na Azinhaga da Torre do Fato, junto a uma zona residencial. Habitações contíguas foram evacuadas, constatou a agência Lusa no local.

O incêndio provocou uma coluna de fumo negro visível em várias zonas de Lisboa.

Pelas 13h53, o incêndio estava a ser combatido 80 operacionais, com o apoio de 14 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo a página dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, foi dado pelas 12h50 o alerta para um incêndio num armazém de pneus localizado no número 107 da Azinhaga da Torre do Fato.



