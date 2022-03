Incêndio em armazém junto a zona residencial em Lisboa. 40 pessoas retiradas

Foi dado como extinto um incêndio deflagrou esta terça-feira ao início da tarde num armazém de pneus na zona de Telheiras, no Lumiar, avançam os Sapadores de Lisboa. Cerca de 40 pessoas foram retiradas, como medida de precaução.

Um funcionário do armazém foi transportado para o hospital por inalação de fumos e por estar psicologicamente abalado.

Anteriormente, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse à CMTV que "já não há perigo em relação às pessoas porque retirámos toda a gente".

O incêndio "está completamente controlado", declarou o autarca.

As chamas lavraram na Azinhaga da Torre do Fato, junto a uma zona residencial. Habitações contíguas foram evacuadas, constatou a agência Lusa no local.

O incêndio provocou uma coluna de fumo negro visível em várias zonas de Lisboa.

Pelas 14h10, o incêndio estava a ser combatido 80 operacionais, com o apoio de 40 viaturas, indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo a página dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, foi dado pelas 12h50 o alerta para um incêndio num armazém de pneus localizado no número 107 da Azinhaga da Torre do Fato.



[em atualização]