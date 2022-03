Marcelo e a guerra na Ucrânia.“O que já se passou teve, tem e terá custos na vida de todos nós”

O Presidente da República voltou a condenar a invasão russa da Ucrânia e deixou claro que “o que já se passou teve, tem e terá custos na vida de todos nós”.

No final da reunião do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa começou por lembrar a “quase unanimidade no mundo pela condenação à agressão russa à Ucrânia”.

“Foi chocante no tempo, na legitimidade e alcance pelas incertezas criadas e pela violação de princípios básicos”, referiu.

O Chefe de Estado lembra que em duas semanas e meia de conflito já há 2,5 milhões de refugiados.

Marcelo reforçou o “crescente apelo a um abreviar da guerra”, mas “com serenidade, sem expedientes negociais”.

Para além da questão direta da guerra, mortos, feridos, refugiados, há ainda a questão do aumento de preços. “O que já se passou teve, tem e terá custos na vida de todos nós”, esclareceu. “Temos de garantir bens essenciais, apoiar as empresas, cuidar das pessoas”.

“Em Portugal temos feito o que devíamos e deveríamos continuar a fazer. Condenámos o que quase todos condenaram, unimos o que deve ser unido na União Europeia, na NATO, nas Nações Unidas, acolhemos quem deve ser acolhido”, referiu Marcelo.

O Presidente da República não tem dúvidas: “Trabalharemos para o fim da guerra e pela afirmação da paz”.