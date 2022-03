Mais de 23 mil ofertas de trabalho para refugiados ucranianos

Veja também:

As empresas portuguesas já registaram quase 23 mil ofertas de trabalho para refugiados ucranianos na plataforma criada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social contactado pela Renascença, a plataforma do IEFP criada pelo Governo já recolheu 22.855 propostas.

Tal como revelou no início do mês a ministra Ana Mendes Godinho há propostas de trabalho praticamente em todos os concelhos do país sendo os principais setores as tecnologias de informação, também transportes, restauração, hotelaria, setor social e construção civil.

O Governo aprovou no dia 1 de março um conjunto de medidas de acolhimento dos refugiados ucranianos.

O plano do Governo para acolher os refugiados ucranianos terá várias componentes, nomeadamente ao nível da habitação, educação e trabalho.