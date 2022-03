Voo trouxe mais 131 refugiados ucranianos para Portugal

Esta madrugada chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um voo da TAP com mais 131 ucranianos a bordo.

O número atualizado foi confirmado aos jornalistas pela secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, depois de inicialmente ter sido anunciada a chegada de 91 pessoas.

"As circunstâncias da guerra levam a esta alteração e portanto recebemos 131 pessoas. Estamos muito contentes. A maior parte são crianças pequenas e mães. Uma parte significativa irá para casa de familiares e amigos, outras irão ser recebidas pela Câmara de Portimão e outras seguirão através da plataforma We Help Ukraine”, especificou.

Na mesma ocasião, a governante adiantou que o Governo está a preparar um conjunto de ofertas de emprego de diferentes áreas.

“Temos já cerca de 18 mil ofertas de emprego sinalizadas em diferentes áreas. Através do estatuto de proteção temporária que pedem ao SEF, podem ter um número fiscal, de segurança social e têm logo inscrição no centro de emprego onde se poderão dirigir para terem emprego. Há várias ofertas e com várias empresas a necessitar de mão de obra”, declarou.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação referiu que esta operação humanitária, com origem em Varsóvia, que contou com o apoio do Governo português.