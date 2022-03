Suspensão de funções para professor suspeito de abuso sexual de menores em Évora

O Tribunal Judicial de Évora decretou esta sexta-feira a suspensão de funções do professor, de 58 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de crimes de abuso sexual de menores dependentes, naquela cidade, revelou fonte policial.

A fonte da Polícia Judiciária adiantou à agência Lusa que o suspeito, residente no concelho de Redondo, no distrito de Évora, detido hoje pela PJ, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado também com proibição de contactar com as vítimas.

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ indicou que o suspeito foi detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, na sequência de um mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária.

Segundo a PJ, o homem, "sem antecedentes criminais", foi detido "fora de flagrante delito", pela presumível autoria de "crimes de abuso sexual de menores dependentes".

"O arguido, em várias datas ainda não concretamente apuradas, terá abusado sexualmente de cinco crianças, do sexo feminino, com idades entre os 11 e os 13 anos", adiantou a PJ, no comunicado.

A fonte da Polícia Judiciária acrescentou que o suspeito, que é professor em Évora, cidade onde ocorreram os alegados crimes, foi detido no concelho de Redondo, no mesmo distrito.