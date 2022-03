Rabino da Comunidade Israelita do Porto detido

Daniel Litvak, rabino da Comunidade Israelita do Porto, foi detido pela Polícia Judiciária, apurou a Renascença junto de fonte da própria comunidade.

O responsável último pela certificação de descendente sefarditas, entre eles o oligarca russo Roman Abramovich - que por essa via obteve nacionalidade portuguesa - preparava-se para viajar para Israel.

As autoridades estiveram nas instalações da Sinagoga do Porto para interrogarem outros membros da direção do organismo, a quem foram atribuídas competências para certificar os descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no final do século XV.



A operação da PJ decorre do inquérito aberto a 19 de janeiro pela Procuradoria-Geral da República.

