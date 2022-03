Pandemia provocada pela Covid-19 faz dois anos. O que podemos esperar?

Em termos absolutos, não. Na quinta-feira houve perto de 12.800 casos, mas estão a aumentar, ao contrário do que se esperava, porque as últimas semanas foram de descida e tudo levava a crer que essa tendência ia manter-se. A análise feita pelo Instituto Superior Técnico mostra que a taxa de transmissibilidade - o R - já voltou a estar acima de um (cada infetado contagia em média mais do que uma pessoa) e é, neste momento, de 1,09 e a tendência é para subir em todas as regiões do país, com exceção dos Açores, onde está estável.

Significa que já não vão ser levantadas as restrições no início do próximo mês?

É uma hipótese que não se pode descartar, embora, até agora, as indicações das autoridades de saúde sejam no sentido contrário. Aliás, o fim dos relatórios diários da DGS até é um sinal de que tudo se encaminha nesse sentido e ainda esta semana a ministra da Saúde disse que estamos em condições de cumprir o que estava programado, de aliviar as restrições a 3 de abril. Marta Temido reconhece que há um aumento de casos, mas diz que o crescimento está controlado do ponto de vista de recursos.

Mas há quem não concorde com esta previsão, não só porque a grande movimentação de pessoas provocada pela guerra da Ucrânia é um novo fator na equação, mas, também, porque a nova linhagem da variante Ómicron - que já é dominante em Portugal - veio alterar as contas.

É essa nova linhagem que está a fazer subir os casos?

Nesta altura ainda se está a sentir os efeitos do último levantamento de restrições, há três semanas, e dos contactos sociais no período do Carnaval. Em Torres Vedras, por exemplo, os casos de Covid-19 mais do que duplicaram. Depois dos festejos carnavalescos passaram de 121 para 292.

Mas, de facto, esta nova linhagem da Ómicron - designada BA.2 - é mais contagiosa do que a anterior BA.1 e já é responsável por mais de três quartos das novas infeções em Portugal, sendo que a esta maior capacidade de disseminação parece mostrar um risco acrescido de reinfeção.

Mas a maioria da população está vacinada e há muita gente com 3.ª dose...

É isso que está a conter os contágios. Isso e o facto de uma 1ª infeção conferir alguma imunidade ao vírus, mas, como se sabe a vacina, embora seja muito eficaz a controlar o risco de doença grave, não evita totalmente os contágios. É permeável a algumas variantes mais contagiosas e vai perdendo eficácia ao longo do tempo.

De acordo com o indicador de avaliação da pandemia elaborado pelo Instituto Superior Técnico e pela Ordem dos Médicos, a letalidade dos idosos com mais de 80 anos está de novo a subir, o que revela uma redução da cobertura imunitária. Está agora em 3,1%.