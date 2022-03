Mais 79.278 casos e 160 óbitos devido à Covid-19, na última semana

Veja também:

Foram confirmados, na última semana, em Portugal, 79.278 casos de Covid-19, que se traduzem num aumento de 11.963 infeções, em comparação com a semana anterior. A incidência continua a crescer, desta vez a um ritmo de 18%, com um valor estimado de 770 casos de infeção por SARS-CoV-2, por cada 100 mil habitantes.

Nos mesmos sete dias foram registados 160 óbitos, o que representa um decréscimo de 36 mortes devido à doença, face à semana anterior. O R(t), isto é, o índice de transmissibilidade, fixa-se nos 0,99.

Os internamentos por Covid-19, em enfermaria, descem em todas as regiões do país, com exceção do Alentejo, que apresenta um aumento diário de oito internados. Já em unidades de cuidados intensivos (UCI), apenas o Algarve regista um crescimento de um paciente internado, face ao dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza o maior número total de doentes Covid-19 com necessidade de internamento: 453 em enfermaria e 31 em UCI. Segue-se o Norte de Portugal (333 e 29), o Centro (319 e 19), o Alentejo (61 e 5) e o Algarve (59 e 3).

Esta sexta-feira a DGS divulgou, pela primeira vez, o novo relatório epidemiológico da Covid-19, com periodicidade semanal, que inclui o número de casos confirmados e de óbitos no país, acumulado a 7 dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal.

O relatório sobre vacinação também passa a semanal, com divulgação à sexta-feira. O documento inclui dados da cobertura vacinal contra a Covid-19, como a vacinação iniciada, completa e de reforço por grupo etário.