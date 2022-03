Juízes "fartos de promessas" querem resolver problema da justiça administrativa e fiscal

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) alertou esta sexta-feira que estes magistrados "estão fartos de palavras, burocracia, planos e promessas" e vão assumir a responsabilidade de apresentar propostas para resolver o grave problema da justiça administrativa e fiscal.

O assumir desta responsabilidade foi transmitida pelo presidente da ASJ, Manuel Soares, na abertura das Jornadas de Direito Administrativo e Fiscal, em Coimbra, que teve a presença da presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto, e do secretário de Estado da Justiça, Mário Bello Morgado, entre outras figuras ligadas ao setor.

"Concedo que o Governo, na anterior legislatura, procurou dar alguns passos para melhorar o funcionamento da justiça administrativa e fiscal, mas a verdade é que ficou aquém do que era preciso. A especialização, as equipas de recuperação e alguma melhoria no apetrechamento organizativo foram importantes, mas não suficientes. Continuamos a ter processos à espera de decisão há demasiados anos e a esta velocidade nunca mais lá chegamos", referiu o presidente da ASJP.

Na mesma linha, as declarações da presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal que, em declarações ao programa "Em Nome da Lei", da Renascença, considera uma "vergonha" o ponto a que chegou a demora na Justiça.

A magistrada Dulce da Conceição Neto admite que há processos à espera de decisão há 10 ou 20 anos. “É uma vergonha e está na altura de ultrapassar isto”, reconhece.

Ainda na abertura Jornadas de Direito Administrativo e Fiscal, Manuel Soares lembrou ainda que o Governo em funções criou um grupo de trabalho, elaborou um documento importante, com propostas que a ASJP considera positivas, mas que também, sublinou, "são pouco ambiciosas e incompletas".

"Os juízes, sinceramente, estão fartos de palavras, de burocracia, de planos e de promessas. Isto precisa de mais ritmo, de mais energia, de mais ação. Por isso, a linha de atuação que definimos até abril de 2024, pode resumir-se nesta esta ideia: chega de conversa", vincou.

Nas suas palavras, os juízes vão "assumir a responsabilidade de apresentar propostas e de lutar por elas", para "mostrar que é possível resolver o gravíssimo congestionamento de processos antigos atrasados, num prazo razoável, com um orçamento moderado, com um reforço conjuntural dos quadros, com melhor legislação, organização e gestão, com realismo, sem revoluções ou ruturas".

A proposta dos juízes será, explicou, para, em cinco anos, haver "um esforço orçamental que no limite máximo não ultrapassará os seis milhões de euros, e conseguir (...) colocar a justiça administrativa e fiscal a trabalhar em velocidade cruzeiro, mantendo e melhorando as taxas de resolução positivas e liquidando os processos antigos com atrasos excessivos".

E avisou: "Se a nossa proposta não for boa, pois bem, arranjem uma melhor. Mas vão ter de nos convencer disso, porque daqui para a frente vamos bater às portas todas, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), do próximo Governo e dos grupos parlamentares e exigir que sejam tomadas medidas. Vamos ser chatos. Se nada se fizer, há de ao menos ficar claro que não é por falta de propostas nem por falta de esforço dos juízes".