Ihor Homeniuk morreu há dois anos. Viúva não entende como ninguém está na prisão

Cumprem-se este sábado, 12 de março, dois anos sobre a morte de um cidadão ucraniano no Aeroporto de Lisboa. Ihor Homeniuk morreu no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa quando estava à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), devido às agressões de que foi alvo por parte de três inspetores daquela força, diz o acórdão do Tribunal. Dois anos depois, o processo judicial ainda não está fechado. Acaba de chegar ao Supremo Tribunal de Justiça. Em maio de 2021, os três inspetores foram condenados em Primeira Instância a sete e nove anos de prisão, penas que viram confirmadas – e num dos casos até agravada – na sequência dos recursos que apresentaram no Tribunal da Relação. Por razões diferentes, nem a defesa dos inspetores nem a família da vítima concordam com as penas aplicadas e, por isso, na semana passada seguiram novos recursos, desta vez para o Supremo Tribunal de Justiça. Os inspetores condenados aguardam o desenrolar do processo em prisão domiciliária. Em declarações à Renascença, José Gaspar Schwalbach, o advogado da família de Ihor Homeniuk, lamenta duas situações: que durante o julgamento o Ministério Público tenha deixado cair a acusação de homicídio, o que reduziu a moldura penal aplicável, e agora a morosidade do processo. Diz que a viúva não entende como é que os condenados continuam em casa. “Neste momento, e ao contrário do que a família esperava, os arguidos continuam numa relativa liberdade com a medida de prisão domiciliária, sendo certo que já foram condenados duas vezes – na primeira instância e agora em sede de recurso, em que todas as penas foram equiparadas tendo em conta que o nível de responsabilidade de todos era idêntico – mas continuam em casa. E esta é uma questão que tem preocupado a família, por perceber que não existe o verdadeiro cumprimento da pena de prisão, por um crime hediondo que foi cometido em instalações do Estado português”.

O advogado, que continua a representar a viúva de Ihor Homeniuk, lembra que, se as medidas de coação não forem alteradas, “os arguidos poderão continuar em casa por largos meses mais, continuando sem cumprir a pena de prisão”. E vai mais longe, sugerindo que “se fosse alguém que tivesse atacado um funcionário do SEF estaria em prisão preventiva, mas como foi o contrário os arguidos continuam numa relativa liberdade”. Defesa quer nova peritagem independente Já o advogado de Bruno Sousa, um dos inspetores condenados, diz que para haver justiça este julgamento tem que voltar para a Primeira Instância. Ricardo Sá Fernandes lembra que sempre defendeu a realização de uma nova peritagem, independente, nacional ou estrangeira, que explique o que realmente aconteceu naquela sala do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Como isso não aconteceu durante o julgamento, é necessário que o Supremo o decrete. “A defesa tem sempre sustentado que a peritagem que consta dos autos é uma peritagem insuficiente, que levou a conclusões erradas, e tem sustentado que seria importante que houvesse uma nova peritagem. Designadamente sobre os termos em que ocorreu a perícia médico-legal que se traduziu na autópsia do infeliz cidadão ucraniano.” “Se essa diligência for deferida, se o Supremo entender que o processo se encontra insuficientemente instruído por falta dessa diligência, então o processo terá que voltar para a Primeira Instância, e o processo não será tão célere como isso”, sublinha Ricardo Sá Fernandes.

Se isso acontecer, “não significa forçosamente repetir o julgamento, ainda que essa possibilidade também se coloque. Para nós o que é absolutamente crucial é que haja uma nova perícia. Nós entendemos que a perícia que consta do processo gerou inúmeros equívocos, é insuficiente, não responde às regras da arte, e por isso nós sustentamos que se impõe que haja uma nova perícia. Não é possível que este processo não tenha, do ponto de vista científico, a confirmação ou infirmação por via de uma outra perícia”, afirma o advogado do inspetor do SEF. Ricardo Sá Fernandes recorreu para o Supremo e admite ir até ao Constitucional, porque não concorda que estes três inspetores sejam responsabilizados por tudo o que aconteceu naquele dia. Por isso, diz estar atento aos novos inquéritos que resultaram do processo principal – nomeadamente o que acusa mais três inspetores do SEF e seis funcionários da segurança privada que estiveram a trabalhar naquele dia no Aeroporto de Lisboa. “O que aconteceu neste processo foi que estes três cidadãos carregaram a responsabilidade de uma morte que, na nossa avaliação, não é deles”, sustenta.

Ricardo Sá Fernandes considera que Ihor Homeniuk “não devia ter morrido nas circunstâncias em que morreu” e mostra-se solidário com a família. “Entendemos que alguma coisa correu mal nas circunstâncias em que este homem esteve detido à guarda do Estado português. Nós não queremos absolver o Estado português das responsabilidades que tem, e no que diz respeito ao meu cliente às responsabilidades que ele, eventualmente, possa ter também.” No entanto, o advogado argumenta que “aquilo que está vertido na sentença que os condenou, atribuindo-lhes a responsabilidade - agora já não com a intenção de matar o cidadão ucraniano - mas dizendo que agrediram, baterem, coisas que não aconteceram e que esperamos provar”.