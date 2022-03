Detido o Rabino da Comunidade Israelita do Porto

O Rabino da Comunidade Israelita do Porto, Daniel Litvak, foi detido pela Polícia Judiciária, apurou a Renascença junto de fonte da própria comunidade.

O responsável último pela certificação de descendentes sefarditas, entre eles o oligarca russo Roman Abramovich - que por essa via obteve nacionalidade portuguesa - preparava-se para viajar para Israel.

As autoridades estiveram nas instalações da Sinagoga do Porto para interrogarem outros membros da direção do organismo, a quem foram atribuídas competências para certificar os descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no final do século XV.



A operação da PJ decorre do inquérito aberto a 19 de janeiro pela Procuradoria-Geral da República.

Comunidade Judaica contesta acusações

Numa nota enviada às redações, a Comunidade Judaica do Porto contesta a acusação que visa o Rabino Chefe daquela comunidade, em particular o argumento de que Daniel Litvak é suspeito de estar envolvido num esquema de certificação falsa da qualidade de judeus sefarditas.

"O Rabino tutela o departamento de sefardismo com base em critérios plasmados na página oficial, por deliberação da Direção da CIP/CJP, por unanimidade, em 2015, e em respeito pelo Regulamento da Nacionalidade. Tais critérios foram aceites pelos sucessivos Governos", pode ler-se.

O Ministério Público defende, por outro lado, que Litvak não possui conhecimentos e competências para decidir a certificação dos descendentes de sefarditas.

"Como não? É a autoridade religiosa da Comunidade, sexagenário, reconhecido pelo Grão-Rabinato de Israel, possuindo grande conhecimento do mundo judaico e do idioma hebraico, conhecendo listas de apelidos, recebendo certificações rabínicas da origem dos requerentes", contrapõe a Comunidade Israelita do Porto que nega, ainda, a acusação de desvios de fundos a favor dos seus dirigentes e que todos os relatórios e contas entre 2015 e 2022 foram divulgados, ao contrário do que argumenta o Ministério Público.

"Um bom sinal"

Para o vice-presidente Frente Cívica, João Paulo Batalha, esta detenção é “um bom sinal” de que a investigação está a acelerar.