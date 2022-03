“Crise social ainda não acabou. Não fazemos ideia do que vai acontecer”

E da vida, e do próximo. E então nestes dois anos em que vivemos todos fechados, conseguir fazer uma aproximação com propósito é muito importante.

É importantíssimo, porque a Cáritas na sua missão mais fundacional é uma instituição que vive de donativos e de projetos com parcerias, por isso esta semana é muito importante para fazer chegar quem precisa e quem quer dar. E usamos esta semana, porque no ano inteiro estamos a fazer pelo território, não estamos em condições de estar a pensar nestas questões mais materiais, mas que são indispensáveis.

A Semana Nacional da Cáritas vai decorrer de 13 a 20 de março, e volta a realizar-se o peditório público de rua na maioria das dioceses. É uma das principais fontes de financiamento da rede Cáritas, mas no ano passado, por causa da pandemia, a recolha fez-se apenas online. Este ano pode continuar a contribuir-se dessa forma, mas para a instituição é importante voltar à rua e contactar com as pessoas, diz a presidente da Cáritas portuguesa, Rita Valadas.

No primeiro ano foi muito difícil, porque em 2020 não se fez nada, mesmo. Em 2021 fez-se a experiência de fazer o peditório online e, face às contingências, considero que foi um enorme sucesso. Primeiro porque aliado ao peditório online, percebemos que era bom comunicar Cáritas, dar a conhecer o que faz, e a Cáritas tem tesouros diferentes em muitas zonas do país, as pessoas não têm consciência! E isso atingiu quer as pessoas, quer as empresas. Tive empresas que se aproximaram de nós dizendo: “este ano quero fazer responsabilidade social com a Cáritas, não conhecia o que vocês faziam e alinho-me com aquilo para que pretendem o apoio”.

E reveem-se nisso. De certa forma dá segurança às pessoas, porque isto de depositar uma moeda que seja numa conta bancária significa que há um garante de que vai ser utilizada. Até porque, como em todos os outros anos, a Cáritas dará conta disso, a informação será pública. As nossas campanhas são todas antecedidas de um pedido ao Ministério da Administração Interna, a quem daremos contas no fim do peditório.

Ainda não tenho a noção de todos os voluntários que vamos ter. Há algumas cáritas diocesanas que não vão conseguir fazer o peditório na rua, presencial, depende muito das zonas em que estão. Neste momento creio que só ficam seis dioceses de fora, todas as outras vão fazer peditório na rua. E vamos manter o grande benefício que percebemos que havia no peditório online, vai acontecer na mesma.

Tendemos a achar que os voluntários são pessoas mais velhas, mas estas pessoas desafiadas no seu território são preciosas, e este grupo de jovens disponibilizou-se a fazer um concerto com duas missões: uma que é chamar a atenção para a ação da Cáritas e o que se vai passar durante a Semana - porque é no dia que antecede a Semana -, e outra é demonstrar que os jovens estão presentes e querem estar, às vezes não estão porque não os sabemos chamar. Foi a lição que eles nos deram a nós, e não nós a eles. Nós só agarrámos no fósforo, eles agarram na caixa e fizeram tudo.

Todos estamos a trabalhar para o mesmo. O Estado já disse que vai facilitar a legalização. Ouvi a senhora ministra dizer que as pessoas irão ser contactadas, mas quem está a trazer e quem recebe não sabe ainda como é que isto vai ser, como é que é a legalização, quanto tempo demora. Quem vem sozinho não sabe para onde vai, as pessoas podem chegar e não ser acolhidas, porque ninguém sabe que eles chegaram. Os que têm vindo têm famílias e situações de referência, o que facilita, mas os outros não sabemos qual é o caminho. Era bom que houvesse uma orientação geral que dissesse 'isto vai ser assim, quem precisa de alojamento vai para ali', alguém que responda.

Temos algum movimento - não de instituições, mas de casas de pessoas que estão a ser disponibilizadas - que vejo ainda com necessidade de ser enquadrado. O Estado terá de nos dizer como é que essas situações são enquadradas, para não corrermos riscos e tudo ser claro e identificado. E também fizemos a identificação dos postos de trabalho da nossa rede que podem ser disponibilizados para as pessoas que chegam.

Temos de ver qual é a perspetiva que as pessoas trazem, se não querem voltar - ou, pelo menos, voltar tão cedo, e só querem cá estar na esperança de que a guerra dure pouco -, ou querem mesmo integrar-se, e nesse caso temos um conjunto de coisas que têm a ver com escolas, emprego, etc.

Esta nossa campanha vai concorrer para todas as campanhas que abriram em termos internacionais desses países limítrofes. O primeiro apelo de emergência foi feito pela Cáritas Internacionalis, especial para a Ucrânia, que ainda está com algumas dificuldades. Neste momento não é a situação mais gritante, porque eles estavam muito preparados, tinham as condições de emergência nos 17 centros cáritas que têm no país, mas os países limítrofes não estavam à espera desta situação.

Este apoio de emergência que a Cáritas está a recolher destina-se a apoiar as Cáritas da Ucrânia e dos países à volta, que estão a acolher as pessoas que fogem da guerra. As necessidades continuam a ser as mesmas de quando receberam o pedido de ajuda?

E essa orientação devia ser dada por quem, pelo Governo? Pelas entidades que a partir do governo trabalham nesta área?

Acho que a iniciativa tinha de partir do Governo, que sabe exatamente com quem conta, e a Cáritas está absolutamente disponível para o que for necessário, mas era bom que estivéssemos todos sentados à mesma mesa, não fazer as pessoas correr em incerteza. Porque se as pessoas chegam na situação em que vêm e sentem que não há uma resposta para lhes dar, mesmo que tenham um teto, o primeiro dia, a primeira semana se calhar corre bem, depois começam a sentir-se inseguras. E se nós temos meios postos à disposição, então que isso seja feito claramente e que as pessoas saibam onde acorrer.

É um apelo que deixa?

É um apelo que deixo. Diretamente ao Governo, porque acho que é o Governo que tem de fazer.

Esta guerra veio baralhar ainda mais as previsões económicas e a situação que para muitas famílias já se tinha agravado com a pandemia. O aumento dos combustíveis também trará certamente o agravamento do preço da maioria dos bens de consumo. Os próximos tempos vão ser de mais dificuldade para a Cáritas?

Vão ser de mais dificuldade para as pessoas, e por isso de mais dificuldade para a Cáritas ajudar. Daí a importância desta Semana, é a nossa oportunidade de, não só tentar clarificar o que se passa, como tentar organizar a nossa ação.

Criámos um programa por causa da pandemia, e a pandemia ainda não passou, as suas consequências estão longe de passar.

A crise social não acabou, e essas pessoas estão ao nosso cuidado. Temos entre 116 mil e 120 mil atendimentos feitos em 2021, e este é um número muito por baixo, porque o registo não é uma prática muito assídua de quem acolhe na primeira linha as pessoas.