Marcelo recebe ucranianos vindos de avião. "São tão portugueses quanto os portugueses"

Veja também:

Chegou a Lisboa ao início da tarde desta quinta-feira o primeiro voo humanitário com refugiados ucranianos. O aparelho aterrou no aeroporto militar de Figo Maduro. Marcelo Rebelo de Sousa esteve no local para acolher os 267 passageiros que vinham a bordo, cerca de metade crianças e muitas mulheres jovens.



"São tão portugueses quanto os portugueses", disse o Presidente da República. O Chefe do Estado revelou ainda que "dentro de dias existirá uma operação idêntica".

Marcelo Rebelo de Sousa subiu a bordo do aparelho, descrevendo depois o momento: "aplaudiam Portugal, dizendo 'obrigado, obrigado, obrigado', cheios de gratidão".

Nestas declarações aos jornalistas, Marcelo enalteceu ainda a rapidez com que foi organizado este voo.