Mais 18 mortos e 12 mil infetados com Covid-19 em dia com menos internados.

Portugal registou mais 18 mortes e 12.794 novos infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número de internados volta a recuar agora para 1.127, menos 47 do que ontem, dos quais 70 em cuidados intensivos (menos duas).

A região de LIsboa e Vale do Tejo é a zona com maior número de novas infeções (5.252), seguida do Centro com 2.498 e o Norte com 2.066. O Alentejo volta a ter mais de mil novos casos (1.041). Abaixo dos mll novos casos diários mantém-se o Algarve com 832, a Madeira com 762 e os Açores com 343.

O documento refere ainda um aumento de casos ativos para 482.801, mais 4.457 do que ontem.

Desde o iníco da pandemia, Portugal registou 3.380.263 casos da doença, dos quais 21.285 morreram e 2.876.177 recuperaram.