Lei portuguesa não permite retirar nacionalidade a Abramovich por razões políticas

A lei portuguesa não permite retirar nacionalidade a Roman Abramovich por razões políticas, esclarece o Ministério da Justiça em resposta à Renascença.

As sanções europeias na sequência da guerra na Ucrânia também não têm implicações no caso que está a ser ainda investigado, relacionado com a naturalização de descendentes de judeus sefarditas, refere o Governo.



As sanções do Reino Unido ao oligarca russo, que também tem nacionalidade portuguesa, não se aplicam em Portugal, adianta o gabinete da ministra Francisca Van Dunem.



As sanções do Reino Unido nada têm a ver com o que possam fazer os restantes países, refere a mesma fonte.