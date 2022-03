Fibrose quística. Infarmed anuncia alargamento do acesso a tratamento inovador

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai disponibilizar os medicamentos para tratamento da fibrose quística Kaftrio e Kalydeco gratuitamente a um maior número de doentes, tendo sido aprovado “financiamento para doentes com outros tipos de mutações”, anunciou o Infarmed.

“Considerando este alargamento do financiamento, estima-se um aumento de cerca de 140 para aproximadamente 215 doentes elegíveis para esta terapêutica no SNS, o que representa uma subida próxima dos 50%. Graças a este maior acesso à inovação terapêutica, estas pessoas poderão beneficiar de mais anos e melhor qualidade de vida”, lê-se no comunicado do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento, divulgado esta quinta-feira

Em dezembro, doentes com fibrose quística reiteraram um apelo ao Infarmed para uma maior celeridade no acesso a um tratamento aprovado pela Agência Europeia do Medicamento e pela Comissão Europeia, o Kaftrio, afirmando ter demonstrado “resultados extraordinários”.