Avião traz 260 refugiados ucranianos para Lisboa

Em comunicado, o Ministério da Presidência indica que a operação contou com o apoio do Governo à partida e à chegada, onde vão estar presentes várias entidades oficiais para assegurar o acolhimento dos refugiados.

O avião seguiu partiu na quarta-feira com ajuda humanitária para os milhares de pessoas que continua a fugir da guerra e regressa hoje com refugiados.

Ao final da manhã chegam a Lisboa mais 260 refugiados ucranianos. Vêm a bordo de um avião que foi fretado pela ONG Ukranian Refugees e que vai aterrar às 13h00 no Aeroporto Figo Maduro.

Segundo informação adiantada à Renascença pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, as empresas portuguesas já registaram mais de 18 mil ofertas de trabalho para refugiados ucranianos na plataforma criada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Uma parte significativa das vagas, distribuídas por mais de 200 concelhos do país, destina-se ao setor social, construção civil, restauração e hotelaria e ainda a áreas de tecnologias de informação.

O IEFP vai também “disponibilizar cursos de Português Língua de Acolhimento para que os cidadãos ucranianos que cheguem a Portugal”.