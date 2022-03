Ainda há 200 portugueses na Ucrânia

Veja também:

Duzentos portugueses permanecem na Ucrânia. A confirmação foi dada à Renascença pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

“Encontram-se neste momento na Ucrânia, cerca de duas centenas de cidadãos nacionais, dois terços dos quais com dupla nacionalidade. Desses cerca de 200, 40 nacionais, dos quais 39 luso-ucranianos, exprimiram o desejo de sair da Ucrânia”, esclarece o MNE, em resposta por escrito à Renascença.

Todos os 40 portugueses, assim como os cidadãos ucranianos que fazem parte das suas famílias, “estão identificados e são regularmente contactados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros”, através das Embaixadas de Portugal em Kiev e de Varsóvia, assim como pelo Gabinete de Emergência Consular.

A finalidade é, explica o ministério de Augusto Santos Silva, “garantir todo o apoio necessário, nomeadamente no que à partilha de informação relativa a corredores e/ou comboios humanitários, diz respeito”.

Na capital ucraniana, Kiev, permanecem “34 cidadãos nacionais que se manifestaram junto das autoridades portuguesas”. Desses, “nove querem sair, dos quais oito têm dupla-nacionalidade”.

A este número, acresce o agregado de quatro cidadãos ucranianos que, segundo o MNE, “estão todos identificados e são contactados permanentemente pelas autoridades portuguesas”.

Nas últimas duas semanas, de acordo com a base de dados do MNE, dos cidadãos nacionais que estavam registados na Embaixada de Portugal em Kiev ou que sinalizaram a sua presença em território ucraniano, “121 já saíram do território ucraniano, desde a data de invasão da Ucrânia até ao dia de hoje”.

Além destes, há ainda que ter em conta, os “134 elementos dos respetivos agregados familiares”, além das “quatro dezenas de nacionais que já haviam saído da Ucrânia, nas semanas anteriores à data da invasão, após os vários e insistentes alertas lançados por este ministério”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros revela ainda que as autoridades polacas divulgaram “ontem, 9 de março”, um relatório segundo o qual “terão saído da Ucrânia, pela fronteira com a Polónia, entre 24 de fevereiro e 8 de março, 224 cidadãos nacionais”.

Significa isto, acrescenta, “que saíram do território ucraniano nacionais pelos seus próprios meios, sem entrarem em contacto com as autoridades portuguesas”.