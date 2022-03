Obras do Metro causam falha no sistema do Centro Materno Infantil do Norte

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), no Porto, sofreu hoje falhas do sistema informático provocadas pelas obras da Metro do Porto que decorrem nas imediações, revelaram várias fontes à Lusa.

Fonte do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), estrutura na qual se inclui o CMIN, confirmou à agência Lusa que o CMIN sofreu uma falha no sistema informático, o que causou "constrangimentos".

Em causa esteve o atendimento dos doentes, uma vez que sem sistema informático ficou bloqueado o acesso dos profissionais de saúde aos processos dos utentes, nomeadamente para avaliação de análises ou encaminhamento para consultas subsequentes.

A agência Lusa contactou a Metro do Porto, que avançou ter a garantia da operadora de telecomunicações Vodafone de que a situação está a ser tratada.

"Apontam a resolução para esta noite", referiu fonte da Metro do Porto.

Em causa está, segundo a mesma fonte, uma falha de encaminhamento da fibra ótica na Rua Clemente Meneres.

As intervenções da Metro do Porto na zona visam a construção da estação de metro que servirá o Hospital de Santo António, no âmbito das obras da Linha Rosa.