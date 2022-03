Mais 19 mortos e 14 mil infetados com Covid-19 em dia de subida da incidência e do R

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 19 mortos e 14.595 infetados com Covid-19. O documento revela ainda uma inversão da tendência de descida da incidência. Este indicador, que tem vindo a recuar há semanas, subiu agora de 1.398,1 casos por 100 mil habitantes para 1.411,2.

O indíce de transmissibilidade também mantém a tendência de crescimento, subindo de 0,84 para 0,91.

Já o número de internados nos hospitais desceu também para 1.174 pessoas, menos 51 do que ontem, das quais 72 em cuidados intensivos, menos seis do que ontem.

Dos 19 mortos, a esmagadora maioria (16) tinha mais de 80 anos, uma tinha entre 70 e 79 anos, outra entre 60 e 69 anos e outra entre os 50 e 59 anos.



Ainda por faixa etária, as crianças entre os 10 e os 19 anos são as que registam maior número de novas infeções (3.016), seguida da faixa entre os 20 e os 29 anos (2.325) e, em terceiro lugar, a faixa entre os 40 e os 49 anos (2.270).

No que toca à distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma maior número de novas infeções, com 6.155, seguida do Centro com 2.885 e Norte 2.294. Abaixo dos mil casos, o Algaver regista mais 965 casos, o Alentejo mais 842, os Açores mais 750 e a Madeira mais 704.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.367.469 casos da doença, dos quais 21.267 morreram e 2.867.858 conseguiram recuperar da doença.