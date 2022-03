Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro à distância de um telemóvel

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) acaba de disponibilizar uma aplicação móvel, denominada MyCHTMAD, com vista a aproximar os utentes dos serviços de saúde.

A aplicação pode ser descarregada para telemóvel, nas plataformas Google Store e APPstore, e para computador no site do centro hospitalar.

Depois, para aceder, o utente pode fazer o seu registo com a chave móvel digital ou com o número de telemóvel e número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Com a nova aplicação, os utentes do centro hospitalar podem ter acesso à sua agenda de consultas, tratamentos, exames, etc. Podem ainda efetuar agendamentos e/ou cancelamentos de episódios marcados, descarregar declarações de presença e consultar o seu histórico.

A aplicação também permite a consulta de taxas moderadoras em dívida, de notícias e outras informações úteis.

De acordo com Elsa Justino, vogal do Conselho de Administração, “a aplicação vem melhorar, de forma significativa, a comunicação dos utentes com o centro hospitalar”.

A responsável assinala, ainda, que “durante estes últimos anos, o centro hospitalar tem vindo a efetuar uma série de melhorias nos serviços, nomeadamente com a criação de um Centro de Contactos e a instalação de Quiosques, de forma a facilitar o acesso ao público”.

Para o diretor do Serviço de Gestão de Informação (SGI), Victor Costa, “esta solução torna evidente a mais valia em colocar à disposição da população as novas tecnologias de informação”, por esse motivo, “o SGI encontra-se a preparar novas funcionalidades para a aplicação”.

Já o conselho de administração, realça que a MyCHTMAD é um novo serviço “mais próximo e mais cómodo, que evita deslocações e facilita o contacto do utente com o CHTMAD e com os seus profissionais”.