​Adiado debate instrutório em que Carlos Alexandre é arguido

Foi adiado para 25 de março o debate instrutório em que o juiz Carlos Alexandre é arguido no caso da distribuição do processo Operação Marquês, indica o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em resposta à Renascença.



A pedido do Ministério Público (MP), o debate no no Tribunal da Relação, inicialmente marcado para sexta-feira, 11 de março, vai ter lugar dia 25, pelas 14h30.

O adiamento foi provocado pelo diagnóstico positivo à Covid-19 do procurador-geral adjunto encarregado do caso.

"Esclarece-se que o adiamento foi solicitado pelo Ministério Público, sem qualquer oposição dos demais sujeitos processuais, tendo sido deferido dada a seriedade do motivo (situação de isolamento profiláctico determinado pelas autoridades de saúde, na sequência de resultado positivo de teste de pesquisa à Covid-19 a que foi sujeito o Exmo. Senhor Procurador-Geral Adjunto afeto aos presentes autos), o carácter inesperado e imprevisível do mesmo, a grande proximidade da data que se achava designada e as dificuldades que dela decorreriam para assegurar a efetiva substituição no impedimento", refere a nota do TRL.