Morreu Manuel Ramirez, dono das conservas Ramirez

Manuel Guerreiro Ramirez, proprietário da conserveira Ramirez, com sede em Lavra, Matosinhos, morreu esta terça-feira aos 80 anos, disse à agência Lusa fonte oficial da empresa.

O funeral está marcado para as 15h00 de quarta-feira, na Igreja de Nossa Senhora da Boavista - Foco, no Porto.

Natural de Vila Real de Santo António, onde nasceu em 1 de setembro de 1941, Manuel Guerreiro Ramirez estava hospitalizado desde o final do ano passado.

O empresário era proprietário da Ramirez & Cia (Filhos), a primeira conserveira a operar em Portugal, fundada em 1853 pelo bisavô Sebastian.

Em 2015, o empresário inaugurou em Lavra, no concelho de Matosinhos, aquela que é apresentada como "a obra da sua vida"" - a fábrica "Ramirez 1853" - que foi a primeira unidade nova da empresa em mais de 70 anos e é apresentada como uma das fábricas mais "verdes" e funcionais do mundo no setor agroalimentar.