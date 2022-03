Mais 32 mortes e 15 mil casos de Covid-19. Casos ativos aumentam

Veja também:

Portugal regista esta terça-feira mais 32 mortes e 15.068 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de casos ativos aumentou mais 2.387 para os 475.168.

Em sentido contrário, o número de internados registou uma descida. Há agora 1.225 pessoas internadas com Covid-19, nos hospitais portugueses, menos 25 do que ontem, dos quais 78 em cuidados intensivos (menos três do que ontem).

Das 32 vítimas mortais, 20 tinham mais de 80 anos, cinco tinham entre 70 e 79 anos, quatro entre os 60 e os 69 anos e três entre os 50 e 59 anos.



A região de Lisboa e Vale do Tejo regista um terço das novas infeções, 5.854, o Centro 3.607, o Porto 2.377 e o Alentejo 1.111. As restantes regiões estão abaixo das mil novas infeções, o Algarve com 875, a Madeira era 733 e os Açores 511.

A faixa etária entre os 10 e os 19 anos é a que regista maior número de novos casos (3.244), seguida da faixa entre os 20 e os 29 anos (2.202).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.352.874 casos da doença, dos quais 21.248 morreram e 2.856.458 conseguiram recuperar.