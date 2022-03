Mãe regou carro com combustível, com dois filhos lá dentro. Uma menina sobreviveu

Uma mulher e uma criança morreram carbonizadas no interior de um veículo em Porto Covo, Sines, na segunda-feira à noite. As autoridades suspeitam que a mãe tenha incendiado a viatura, da qual outra criança conseguiu fugir.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à agência Lusa que o alerta para o fogo foi dado aos bombeiros às 23h45.

"A mulher terá regado o carro com combustível, com os dois filhos lá dentro. A mãe e a criança mais nova morreram carbonizadas, [enquanto] a filha mais velha conseguiu sair", acrescentou o CDOS.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Sines, Hugo Cruz, explicou que a mulher, de 29 anos, "terá ateado o fogo com um isqueiro".

"A criança mais nova, de 4 anos, morreu carbonizada", não sabendo ainda os bombeiros precisar o sexo, referiu o comandante.

A filha mais velha, uma menina de 10 anos, terá conseguido abrir uma das portas da viatura e sair, com "ferimentos ligeiros", pelo que foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, disse.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.

Para o local do sinistro, foram mobilizados 30 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros, GNR, PJ e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com uma ambulância de suporte imediato de vida e a viatura médica de emergência e reanimação.