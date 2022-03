Guerra na Ucrânia. Vizela envia hospital de campanha para a Polónia

Veja também:

Um hospital de campanha segue, esta quarta-feira, rumo à Polónia, onde será instalado junto à fronteira com a Ucrânia. A oferta é da autarquia de Vizela que reaproveitou o equipamento, que nunca chegou a ser usado durante a pandemia, para reforçar o apoio médico aos refugiados que atravessam a fronteira.

“Temos verificado que há uma necessidade efetiva, e que vai ser cada vez maior, de apoio à saúde”, justifica o autarca Vitor Hugo Salgado, em declarações à Renascença.

“Tínhamos montado durante a pandemia um hospital de campanha de retaguarda que não chegou a ser usado. Agora, pegamos nesses meios e até os reforçamos, e num camião criamos um hospital campanha que está pronto a ser montado no local e a funcionar”, explica o presidente da Câmara de Vizela.

A estrutura de apoio médico com capacidade para 60 camas conta, entre outros artigos, com 7.500 litros de água engarrafada, 5.000 máscaras cirúrgicas e 100 litros álcool e chega à Polónia na sexta-feira.

Dada a especificidade do material, a entrega do hospital campanha será feita em articulação com o governo português, as embaixadas e as entidades polacas.