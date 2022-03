Cresce a procura de iodeto de potássio nas farmácias

Há utentes de outros países a tentar comprar iodeto do potássio em Portugal. Um suplemento que se acredita que pode proteger em caso de exposição radioativa.

A presidente da Associação Nacional de Farmácias diz que a procura se verifica desde a semana passada, quando houve o ataque à central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia.

“Há farmácias que inclusivamente têm recebido prescrições, até de outros países, e sabemos que é para o efeito de proteção contra a exposição à radiação”, conta à Renascença.

Ema Paulino garante, no entanto, que o medicamento não é vendido para esse efeito. Para além de ser ineficaz, em Portugal ele só é dispensado a quem tem prescrição médica, normalmente a grávidas.

“As farmácias, aquilo que têm estado a fazer é informar as pessoas que a dosagem do medicamento que se encontra disponível em Portugal não atinge as dosagens preconizadas para utilização para esse efeito”, esclarece.

Ainda segundo Ema Paulino, apesar de a procura de informação sobre estes medicamentos ter aumentado, as farmácias estão a reservar o suplemento, que é habitualmente tomado por grávidas, para as indicações para que o medicamento está aprovado.

O único fármaco aprovado pelo Infarmed para utilização após acidentes nucleares, com o objetivo de evitar a absorção de iodo radioativo pela tiroide, designa-se Iodeto de Potássio GL Pharma 65 mg, mas não está à venda nas farmácias.

O medicamento só pode ser tomado após um apelo explícito das autoridades e só tem elevada eficácia nas duas horas seguintes à exposição.