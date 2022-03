Covid-19. Portugal continua em situação de alerta por mais 15 dias

Portugal continental vai continuar em situação de alerta devido à Covid-19, até às 23h59 do dia 22 de março, segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República. A resolução entra em vigor esta terça-feira.

"Não obstante a situação epidemiológica causada pela pandemia da doença Covid-19 ter mantido a sua evolução positiva desde a entrada em vigor daquela resolução do Conselho de Ministros - ao nível de número de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2, bem como no que concerne ao número de cidadãos internados, incluindo em cuidados intensivos - , a situação atual exige ainda que seja renovada a declaração de situação de alerta em todo o território nacional continental por um período adicional de 15 dias", lê-se no documento.

O texto lembra ainda que, além de renovar declaração de situação de alerta em todo o território nacional continental, mantêm-se em vigor todas as regras fixadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022, de 18 de fevereiro.

Na ocasião, Portugal continental deixou de estar em situação de calamidade.

A situação de calamidade, nível de resposta mais elevado, estava em vigor desde 1 de dezembro de 2021.

O Conselho de Ministros atualizou várias medidas para avançar para a nova fase da pandemia e em que foi decidido levantar um conjunto de restrições.

De acordo com DGS, foram contabilizados um total de 3.337.806 casos de infeção em Portugal e desde março de 2020 morreram por Covid-19 21.216 pessoas, 11.158 homens e 10.058 mulheres.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.978.400 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado no sábado.



A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.