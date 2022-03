Lisboa. Esplanadas temporárias ocuparam 453 lugares de estacionamento

Numa resposta escrita à agência Lusa, a autarquia revelou ainda que "as esplanadas estão localizadas em 20 das 24 freguesias da cidade, com maior incidência em Arroios (74 esplanadas) e Santo António (69 esplanadas)".

"Desde o início da pandemia, e ao abrigo da proposta 729/CM/2020 [Medidas extraordinárias de apoio, no âmbito do programa municipal Lisboa Protege], foram autorizadas 367 esplanadas temporárias, dos 441 pedidos que chegaram aos serviços da Direção Municipal da Mobilidade, via juntas de freguesia", informou a Câmara de Lisboa.

A Câmara de Lisboa revelou nesta segunda-feira que foram autorizadas 367 esplanadas temporárias na capital, ocupando 453 lugares de estacionamento, através do programa municipal Lisboa Protege , implementado no âmbito da pandemia de Covid-19.

As quatro freguesias lisboetas sem esplanadas autorizadas no âmbito do programa municipal Lisboa Protege são Campo de Ourique, Carnide, Parque das Nações e Santa Clara.

Além de Arroios e Santo António, as freguesias com mais esplanadas autorizadas são Penha de França (33 esplanadas), São Vicente (32), Alcântara (23), Misericórdia (22), São Domingos Benfica (21), Areeiro (20), Avenidas Novas (18), Benfica (18), Beato (16), Belém (14), Marvila (13), Estrela (12), Lumiar (12) e Santa Maria Maior (10).

Com menos de 10 esplanadas autorizadas estão as freguesias da Ajuda (oito), Campolide (três), Alvalade (uma) e Olivais (uma), de acordo com informação municipal.

Em causa está a isenção a 100% das taxas municipais de ocupação do espaço público de esplanadas, medida que foi aprovada no anterior executivo, presidido por Fernando Medina (PS), em dezembro de 2020, no âmbito do programa municipal Lisboa Protege, e que foi prorrogada pelo atual executivo camarário liderado por Carlos Moedas (PSD), vigorando até 31 de março deste ano.

Outra das medidas deste programa é a suspensão temporária do pagamento da ocupação do local de estacionamento quando seja requerida licença para neles proceder à instalação de esplanada, com o prévio acordo das juntas de freguesia, no âmbito do Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública do Município de Lisboa, que foi prorrogado até ao final deste ano.