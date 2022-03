IC1 reaberto ao trânsito depois de acidente com dois camiões e dois ligeiros

Foi reaberta pelas 14h30 a circulação no IC1 na zona de Ourique. A informação foi avançada à Agência Lusa por fonte da GNR. O trânsito esteve interrompido desde as 11h10, devido a uma colisão envolvendo dois camiões e dois veículos ligeiros, com um ferido grave.

O Itinerário Complementar (IC) 1 esteve cortado ao trânsito nos dois sentidos.

Segundo a GNR, o acidente, para o qual foi dado o alerta às autoridades cerca das 11h10, envolveu quatro viaturas, mais precisamente dois veículos pesados de mercadorias, um ligeiro de mercadorias e outro ligeiro de passageiros.

A fonte da GNR adiantou que o sinistro provocou um ferido grave, que ficou encarcerado.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Socorro de Beja referiu que o ferido esteve primeiro em observação no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e foi depois transportado de helicóptero para o Hospital de Faro.

As operações de socorro mobilizaram 26 operacionais dos Bombeiros de Ourique e Castro Verde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, com o apoio de 14 veículos e um helicóptero.

[notícia atualizada às 14h25]